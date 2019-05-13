鶯歌溪上游污染嚴重 議員盼跨市合作解決

2019-05-13 18:35

〔記者邱書昱／新北報導〕橫跨新北市鶯歌區與桃園市龜山區的鶯歌溪是當地重要的溪流，但經常有不肖業者將廢水倒入溪流中造成污染，近期也有網友發現溪流充滿白色泡沫疑似又遭污染，新北市議員蘇泓欽表示，新北市政府努力改善水質，但問題出在上游的桃園市龜山工業部分工廠排放污水，希望兩市能夠攜手保護鶯歌溪。

鶯歌溪遭污染問題層出不窮，最近有網友發現在鶯歌國小後方的溪流段出現白色泡沫，民眾懷疑是否遭偷排廢水，對此，新北市環保局簡任技正孫忠偉表示，已經有派員稽查，研判是消毒用水，但由於附近沒有工廠，也排除是周遭的住宅管線或游泳池，目前仍在積極追查來源。

蘇泓欽指出，新北市環保局過去幾年針對鶯歌溪污染稽查8000多次、處分498次，才讓原本重度污染的水質降至中度污染，但是上游的桃園市龜山工業部分工廠排放污水的問題遲遲未改善，造成鶯歌溪在過去4年的污染情況依然存在。

他認為，新北市長侯友宜上任後與桃園市長鄭文燦針對兩市的防災、交通、觀光及智慧城市等議題成立「兩市合作平台」，應該也要將環保納入範圍，並將桃園境內的工廠列入重要稽查對象，守護鶯歌溪的水質。

針對兩市打擊偷排廢水，孫忠偉說，如果接獲民眾陳情，第一時間會派員到現場鎖定並清查污染源，若確認污染源在桃園市，就會立即通報桃園市環保局會同稽查。

另外，他也說，新北市環保局已將鶯歌溪沿線列為水污染打擊熱區勤查嚴辦，只要發現違反環保法規情事，將依照水污染防治法嚴懲。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/