好厲害！他種出屏東第一條有身分證的芋頭

2019-07-10 15:42

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣高樹鄉36歲青農簡瑋良，響應農糧署政策，種出屏東第1條有產銷履歷的芋頭，從栽種到管理過程，經由農糧署南區分署及文藻外語大學師生的協助，芋頭近日開挖，產量比慣行收成好，一分地超過4000斤產量。

農糧署南區分署長姚志旺表示，高樹是全國第3大芋頭產區，近340公頃，農地長期耕種下，土壤缺乏活化因子，造成品質下降，因此政府輔導農民讓土地休養，及使用有機肥料，更鼓勵農民採用符合有機或產銷履歷更友善的耕種方式。

原從事藝品設計及批發的簡瑋良，8年前，因家中果園遭到莫拉克颱風摧慘，而父母老邁需人照顧，於是返家務農及照顧家人。他報讀屏東農業大學，學習友善耕作，且以家中芋田為試驗，他說，起初都不用農藥及化學肥料，就要讓原本生病的農田活化，經過2至3年的努力看到生機，利用休耕種綠肥改良土地。

去年在分署長姚志旺的鼓勵下挑戰產銷履歷芋頭，他指出，這是一項新挑戰，要克服病蟲害及植物生長不良的問題，還要記錄生長及管理過程，恰好文藻大學教師盧美妃及林一成推動社區創業實作課程，發動學生幫忙田間種植、除草、病蟲害及管理過程紀錄及採收。

簡瑋良表示，去年10月種下第一株芋頭，心中也有些忐忑，因為老一輩種芋頭收成都不好，何況以友善方式管理，8個月來每天都要到芋田巡視，連芋田都長草，直到最近採收挖掘，才知道生態的重要性，挖出來的芋頭品質竟出乎意料的好，良品率高達8成以上，更增加信心。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法