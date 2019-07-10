為特教生著想的建築 竹市西門國小歌薰樓動土

2019-07-10 13:08

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市西門國小歌薰樓重建工程上午舉行動土典禮，市長林智堅表示上任以來投入逾37億推動新校園運動，西門國小歌薰樓獲教育部補助共投入近8300萬的經費，「歌勳」取自竹塹南門城舊稱，由全校師生投票而來，建築亦融入紅磚城門的設計理念，學校將一樓最寬敞的空間保留給特教班，要讓孩子可以得到最好的環境與照顧。

西門國小建校迄今超過67年，將耐震係數過低的中棟樓與南棟樓拆除重建，以異地重建、先建後拆方式，規劃為地上三層，包含特教班教室5間，普通教室10間，總樓地板面積2550平方公尺，新大樓經全校師生投票命名為「歌薰樓」，新竹市政府向中央爭取補助，總經費8270萬元，建築設計融入竹塹城門紅磚外牆與通透空間規劃，以「學生學習需求」、「社區共好」理念出發，打造符合需求且兼具美學的校園空間。

林智堅推動的新校園運動中，以西門國小歌薰樓最特別，是第一棟在新校園運動改建中規劃特教學習空間的建築，將一樓最好的陽光、綠地與大樹留給特教的孩子，無障礙空間與輔具的規劃，比一般孩子更大的使用空間，要給他們最好的環境與照顧，「讓特教孩子可以跟一般學生一樣孺慕在歌舞薰風中」。

西門國小陳進豐校長說，人塑造建築，落成後建築會塑造人，秉持以人為本的理念規劃歌薰樓，設計中多了半戶外空間，將更能滿足西門的孩子課後練習音樂、舞蹈、戲劇和各項運動專才及社團的空間需求。

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