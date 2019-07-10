菊花田出現罕見動物 竟是暴斃白鼻心

2019-07-10 12:35

〔記者陳冠備／彰化報導〕以為是野狗，怎麼會是牠！彰化縣田尾鄉陳姓花農9日清晨準備上工，發現農田裡躺有異物，一動也不動，農民以為是死掉的野狗，上前查看竟是罕見的白鼻心（果子狸），已經明顯死亡，身體開始發臭，農民通報有關單位處理，但遲至下午未到，白鼻心身體已經裂開，臭味加劇，為避免滋生細菌，農民只好先自行處理掩埋。

陳姓花農表示，昨（9）日清晨6點多至田尾鄉光復路旁一處菊花田準備工作，走下田埂就聞到一股臭味，循味道找去發現有一隻動物，身體四腳朝天躺在花田中央，以為是野狗倒斃，走進一看卻是一隻白鼻心，且面目猙獰，似乎死亡多時。

「種花20幾年，第一次看到有白鼻心闖入！」陳姓花農說，花田偶有死狗、死老鼠，第一次看到有白鼻心死在花田裡，覺得傻眼。白鼻心暴斃花田，實為罕見，地方民眾也議論紛紛，猜測可能是附近有人飼養食用，不慎跑出來而遭野狗追咬，或是誤食噴灑農藥物品等。

由於昨日氣候炎熱，該頭白鼻心早上就已經開始腫脹發臭，陳姓農民緊急致電彰化動防所處理，所方一度表示早上派員到場清理，後來又改下午，但中午未到，白鼻心身體已經破裂，內臟跑出，臭味加劇，動防所得知表示，屍體損傷無法檢驗，農民擔心有細菌滋生可能，已先自行處理打包掩埋。

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