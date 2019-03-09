「小貓」受困牆上？網友焦急想救 竟慘被白鼻心鄙視

2019-03-09 19:20

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在校園的牆壁上意外看到1隻疑似受困的小動物，熱心地想要救助之際，受困的白鼻心竟頭也不回地走掉，讓這名網友才發現原來這隻白鼻心的「受困」全是場誤會，尷尬地被留在原地。

有網友在Dcard上貼出1張照片，畫面中疑似是1隻被困在牆上的「小貓」，網友表示這隻「小貓」已經在牆上睡了大概4節課，讓他相當擔心「小貓」是不是被困住了。湊近一看才發現，原來不是「小貓」，而是俗稱果子狸的白鼻心。

網友原本很焦急地想要將牠救下來，還試圖與白鼻心對望，「花3分鐘在那邊跟牠講話」，沒想到在與白鼻心對看3分鐘後，這隻白鼻心竟然兀自頭也不回地從冷氣管線爬下去，讓網友無奈地大呼「對不起我誤會你困住了呢」。

其他網友看到後紛紛驚呼「太可愛了」，還有網友幫這隻白鼻心配音「可惡本來以為假裝成石頭就可以睡整天，結果還是被發現了」、「又有一個奇怪的人類來跟我說話」，還有網友猜測，這隻白鼻心睡了4節課，可能是睡飽了才跑走的。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/