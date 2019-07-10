台南本土登革熱增到8例 衛生局：疫情不算擴散

2019-07-10 11:18

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市府登革熱防治中心於10日確診再增加兩例本土登革熱，分別是在南區大恩里1例與安南區理想里1例，病毒分型皆為第二型，累計南市確診本土登革熱病例達8例。防治中心指出，新增兩例與舊病例的東區大同里、中西區開山里有感染地緣關係，疫情不算擴散。

市府衛生局表示，第7例本土病例為47歲女性，住在南區大恩里，工作地在東區大同里、無出國旅遊史，其工作地距本土第4例大同里2歲女童病例只有100公尺，研判其感染源在東區大同里。個案於7月6日出現發燒，7日仍有發燒且出現上腹痛症狀，曽就醫2次，因症狀未改善，8日夜間再到診所就醫，醫師診察後進行登革熱快篩為陽性進行通報，9日深夜23時59分確診，個案於7月9日已至醫院住院治療。

第8例病例為65歲男性，住在安南區理想里，6月25日至7月7日曾至中西區開山里工作，其工作地在首波開山里群聚病例範圍，研判其感染源於開山里，個案在8日出現發燒、倦怠，夜間就醫，醫師診察後進行登革熱快篩為陽性進行通報，於9日深夜23時49分確診，目前個案住院治療中。

防治中心說，新增病例工作地已分別於7月4日及7日完成戶內外化學防治及加強孳生源清除。另，個案居住地戶內孳生源清除、噴霧罐放置及社區戶外孳生源清除，預計於7月11日進行居住地戶內及戶外化學防治。

防治中心籲請民眾注意，如6月22日後曾至中西區開山里及東區大同里工作、活動的民眾，有出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛或出疹等疑似症狀時，請立即就醫並主動告知活動史；另請醫療院所遇有發燒個案，且詢問TOCC請列入中西區開山里及東區大同里，積極使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位及時採取防治工作。

台南近期連日降雨，積水容器若未即時清理，易造成病媒蚊孳生，防治中心再次呼籲，民眾雨後應加強落實巡、倒、清、刷工作，以降低病媒蚊密度，並做好防蚊措施。

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