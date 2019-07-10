嚴重過敏流鼻水一下午耗半包衛生紙 中醫藥2月除多年身心大患

2019-07-10 08:29

〔記者王俊忠／台南報導〕25歲已工作的李先生，從小有過敏性鼻炎體質，遇冷就發作，上國中後鼻塞、流鼻水更嚴重，曾經一個下午就耗掉半包衛生紙擦鼻水，影響工作與生活作息。今年5月李先生找上奇美醫院中醫師，中醫師給科學與水煎中藥，服用兩個月後再無鼻過敏症狀發生，他感謝中醫師一解多年來身心大患。

李先生兩年前曾因鼻水鼻塞等鼻過敏症嚴重接受兩次手術，術後鼻過敏症狀逐漸恢復，但近半年前，鼻過敏症狀再出現，整天鼻水量多、鼻塞加重，且伴隨出現皮膚過敏起疹子，雖服用抗組織胺等藥物，症狀仍未獲改善。

患者於今年5月到奇美醫院中醫部總醫師李俞生門診就診，李醫師給予5週科學中藥服用，搭配1週4帖中藥材水煎服用，7月後症狀完全改善，如今即使整天待在冷氣房都沒有鼻過敏症狀出現，連皮膚起疹子過敏都逐漸緩解。

李俞生指出，過敏性鼻炎除了用藥物治療，現階段還有特異性減敏療法，分為皮下特異性免疫治療（subcutaneous immunotherapy，簡稱SCIT）和舌下特異性免疫治療（sublingual immunotherapy，簡稱SLIT），這兩種都是以調整免疫反應為主。

李醫師表示，中醫治療過敏性鼻炎也以調整人體免疫反應為觀點切入，中藥如丹參可抑制過敏反應的中間產物；防風黃耆可調整人體免疫力減少過敏反應；黃芩可以抑制人體內肥大細胞作用進而減少發炎反應。

中醫健保資料庫資料統計，治療過敏性鼻炎最常使用的前5名複方為辛夷清肺湯、辛夷散、蒼耳散、小青龍湯、葛根湯。李俞生認為，除了藥物外，平時也可以對穴位按摩，透過經氣疏通，調整臟腑氣機及功能，如鼻塞可按摩迎香穴、上迎香穴、合谷穴或上星穴；咽喉哽塞感按摩列缺穴。另，中藥霧氣吸入也可改善鼻塞不適，中醫的夏季三伏貼及冬季三九貼，通過溫通經絡的藥物敷貼，加強人體免疫力調節對鼻過敏的不適。

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