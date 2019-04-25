少女嘴唇腫成「甜甜圈」 就連美國醫生也找不到原因

美國一名女子的嘴唇有如充了氣一樣不斷腫大成了「甜甜圈」。（圖擷取自miyah w/ da phat lips.＿推特）

2019-04-25 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名女子日前起床時發現自己的嘴唇有些不適，她原先不以為意，不過到了下午她的嘴唇有如充了氣一樣不斷腫大成了「甜甜圈」。經過醫生診斷，目前仍無法確定原因。

綜合媒體報導，居住在密西西比州一名18歲少女艾文思（Amiyah Evans）上週六（20）起床後感到嘴唇有些微的腫脹感，原本她以為是被蚊蟲叮咬，所以也不以為意。直到下午，她的下嘴唇腫脹的程度已不容忽視，所以她前往診所就醫，並服用抗過敏藥，不過卻不見收效。到了晚上，艾文思發現，就連她的上嘴唇竟然也開始腫大，一家人只好前往大醫院就診。

艾文思告訴醫生，她前一夜睡前吃了牛肉漢堡，不過由於她以往食用加工肉品從未感到不適，更別提曾有產生過如此誇張的反應。最後院方也找不出腫脹的原因，只能讓艾文思住院觀察幾天，等待嘴唇消腫。雖然目前還不清楚是什麼原因引發了如此劇烈的過敏反應，不過所幸艾文思的嘴唇目前已經消腫。

雖然整件事情會令他人感到驚訝甚至害怕，但是生性樂觀的艾文思表示，自己和家人都認為整件事是有趣的：「一開始我沒有感到慌張，因為不管怎麼樣我的兄弟姊妹都會以取笑我為樂，所以我只是開了一個大笑話。」艾文思還在自己的推特上發布嘴唇腫大的照片自嘲，相關的影音照片獲得十多萬網友的瀏覽，她表示，「我很高興我可以帶給別人歡樂。」

雖然目前還不清楚是什麼原因引發了如此劇烈的過敏反應，不過艾文思的嘴唇目前已經消腫。（圖擷取自miyah w/ da phat lips.＿推特）

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