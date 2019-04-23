罕見！女童刷牙竟嚴重過敏喪命 原來是牙膏裡面有...

2019-04-23 09:30

〔即時新聞／綜合報導〕超離奇！美國11歲女童莎達（Denise Saldat）對乳製品嚴重過敏，父母對她的飲食相當小心，都會慎重地檢查食品標籤，孰料日前她刷牙時卻過敏喪命，原來是這條處方牙膏裡含有牛奶衍生的蛋白質。

據《CNN》報導，莎達母親透露，該條牙膏是透過莎達的牙醫親自開立處方取得，但女兒不太常用，怎知當天一用就出了嚴重過敏反應，腎上腺素注射器和吸入劑都無法緩解，導致莎達死亡。

莎達離奇過世的消息在社交媒體上被分享了數千次，莎達叔叔為其葬禮在GoFundMe設置的募款頁面，目前已超過了原定目標1萬美元（約新台幣30.8萬元）。

美國俄亥俄州全國兒童醫院（Nationwide Children's Hospital）的兒科過敏症專家斯圖斯（David Stukus）表示，莎達對牙膏過敏的情形相當罕見，他從醫13年來首次聽到這種狀況。

斯圖斯說，許多不同的藥物和非食品用品中都含有食物蛋白質，不過基本上含量都不足以引起過敏反應。但莎達的意外表明，對過敏人士的用品都需要相當謹慎地檢查。

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