長榮空服員罷工行動落幕 工會理事：恍如隔世

2019-07-09 23:01

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕長達17天的長榮空服員罷工行動，6日在長榮航空勞資雙方簽下團體協約後，約定今天晚上12點正式結束。今晚10點14分最後一批空服員離開現場，有媒體開玩笑問：「3年後再見？」她們笑回「希望不要啦！我們的目的是勞資和諧。」

長榮航空空服員罷工行動落幕，桃園市空服員職業工會7日起一連3天，開放罷工空服員領回三寶（員工證、台胞證及護照），據現場工作人員表示，有零星會員在外地趕不回來領取三寶，工會將會代為保管，「三寶幾乎被領光」。

罷工棚剩零星工作人員整理場地

由於勞資雙方協議，今晚12點結束罷工行動，今天下午5點就有廠商到場，先進行南崁罷工棚拆棚動作，工會晚間也另雇來2輛搬家車，協助將雜物載往他處放置，晚間9點多現場剩下約10名工作人員，其中工會理事趙婕歡也到場，問及心情，她沈默幾秒說出「恍如隔世」。

今天晚上10點14分，留在現場的最後一批空服員離去前，客氣的向現場媒體揮手說「再見」，有媒體開玩笑問「3年後再見？」，工會理事蘇倍儀笑回「希望不要，我們的目的是勞資和諧」，而害怕再見又是罷工場合的媒體，也開玩笑回以「不要再見」，長榮空服員的罷工行動，依約定在今天晚上12點前畫下句點。

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