熱爆！週三大台北、花東上看36度 慎防午後雷陣雨

2019-07-09 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕全台持續受西南風影響，明（10）日由於水氣增多，南部降雨機率偏高，中部以北山區午後易有局部大雨發生，各地高溫32至34度，尤其花東縱谷、台東南側及大台北容易出現36度以上高溫，紫外線指數亦偏高，建議外出民眾注意防曬並多補充水分。

中央氣象局預報，明天「南部地區」降雨機率偏高，「中部地區」降雨區域也會擴大，其他地區午後雷雨的現象將轉趨明顯，範圍會從山區擴展至平地，「中部以北山區」午後易有局部大雨發生。

根據氣象局發布的高溫資訊，受西南風沉降影響，明天台北市、新北市、花蓮縣縱谷、台東縣為「黃色燈號」，可能出現36度高溫，要注意戶外活動及防曬。

天氣風險公司指出，明天全台持續受西南風影響，中南部有陣雨，山區則是要留意午後雷雨，北部及東部留意高溫。

溫度方面，明天北部27至35度，中部26至33度，南部25至30度，東部26至34度，外島地區26至31度。

紫外線方面，台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣達「高量級」，嘉義縣以北地以及台東縣達「過量級」，宜蘭縣達「危險級」。

空氣品質方面，明天全台都以「良好」等級為主。

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