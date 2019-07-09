魔鬼訓練追夢！17歲少女勇闖德國應試 跳級錄取舞蹈系

2019-07-09 22:21

〔記者廖雪茹／新竹報導〕懷抱國際職業舞者夢的國立竹北高中舞蹈班二年級學生樓晨禕，上高中後驚覺芭蕾技巧不如人，犧牲所有休閒娛樂，勤加練舞補強；蟄伏了2年，經薛美良等老師的鼓勵，勇闖德國福克旺藝術大學舞蹈系的甄試，歷經層層關卡，在17歲生日前夕，以最小年紀獲跳級錄取，而這也是竹北高中舞蹈班的首例！

家住苗栗縣的樓晨禕從小活潑好動，父母送她到舞社發洩旺盛精力，沒想到意外啟發她對舞蹈的興趣，展開了她的學舞旅程，一路從建功國小、苗栗國中到竹北高中就讀舞蹈班。

樓晨禕說，她以國際知名舞者許芳宜為榜樣，國中時立志要出國專攻舞蹈，將來當一名職業舞者，到世界各國巡演。經師長引導選考竹北高中，沒想到開心考上後，才是磨煉的開始；她驚覺自己芭蕾的基礎遠遠落後，技巧完全跟不上。

從此，她開始不分日夜和平假日、一天約10個小時的魔鬼訓練！住宿的她，下課後邀約同學一起練舞，直到宿舍關門，假日則上坊間舞社繼續加強；尤其，母親去年發現罹患乳癌，更堅定她自立自強向前衝的決心。

蟄伏了兩年，一路咬牙認真學習的樓晨禕漸漸地脫胎換骨，日積月累的舞技提升，讓她一舉摘下2019年飛舞獎舞蹈創作比賽當代獨舞第一名、第三屆福爾摩沙獨舞大賽當代舞蹈組優等等榮耀。今年並和班上5名同學首次參加德國福克旺藝術大學舞蹈系的甄試，通過第一階段的資料篩選之後，日前赴德參加第二階段的術科和面試。

「只要你/妳想要，全世界都會給你/妳！」帶隊應試的老師薛美良與有榮焉地說，歷經4天共4關8場的考試，晨禕得以最小年紀獲得跳級錄取，她認為除‭了發揮舞藝的實力外，注重細節、沉穩自信的面試表現，讓晨禕在來自各國157名複試者中脫穎而出，這也是竹北高中舞蹈班第一個跳級出國進修的學生，9月即將飛往德國就學圓夢。

今天正好17歲生日的樓晨禕說，學舞11年來，感謝父母長期的支持、每位曾經指導過她的師長，以及同學和學姊們的陪伴；尤其，竹北高中從語言特訓、舞蹈專業表演、舞者自我保護和面試技巧等各方面的費心指導，為學生的升學鋪路，她才能有今日的成就。

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