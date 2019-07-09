農委會出手管檳榔 陳吉仲：訂定防制條例、用藥規範

2019-07-09 17:47

〔記者簡惠茹／台北報導〕全台檳榔種植面積尚有超過4萬公頃，而檳榔不但被列為第一級人類致癌物，用藥也沒有相關規範，農委會主委陳吉仲今天表示，將訂定檳榔防制條例，訂定用藥規範，積極做好田間安全管理。

農委會說明，國內檳榔種植面積約4萬2510公頃，主要產地分布在南投、屏東、嘉義及花蓮等地，年產量10萬公噸，農糧署配合行政院政策從2014年推動檳榔廢園轉作計畫至今，檳榔種植面積由2013年4萬5791公頃已減少3281公頃。

農委會指出，今年持續輔導檳榔廢園及轉作，除了提供轉作獎勵金，廢園每公頃補助15萬元，轉作推薦作物，山坡地再領取種苗費及田間管理費每公頃10萬元，合計補助25萬元，平地領取種苗費每公頃5萬元，合計補助20萬元。

農委會主委陳吉仲今天受訪時說，國內目前確實有生產檳榔，也有種植荖葉，農委會積極輔導轉作，國外也持續進口，國內也在消費，政府不應該用不鼓勵、不禁止、不輔導的三不政策對待，漠視事實存在。

陳吉仲指出，未來農委會透過跨部會討論，比照菸酒防制條例訂定檳榔防制條例，檳榔被列為一級制癌物質，希望消費者盡量減少檳榔消費，既有現況底下，農委會會針對所有檳榔做積極田間安全管理，現在所有檳榔園噴灑的農藥，沒有訂定任何安全生產管理，農委會將直接訂定，用藥就要比照農委會的規定辦理。

陳吉仲說，境內的生產安全管理規定，進口部分也要比照辦理，否則國內生產行為限制後，進口不斷進來，還是會對民眾健康安全有影響；至於檳榔農藥殘留量的訂定，由於牽涉到檳榔是否為食品的定義，則需要由衛福部決定。

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