吹海風、聽音樂 基隆仲夏樂集12日起登場

2019-07-09 19:35

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市文化局將於七月十二日至十四日、二十日及二十一日共五天的下午六點到九點，在海洋廣場舉辦「基隆仲夏樂集」，邀請到個人、小型樂團及獨立樂團，帶來電鋼琴、大提琴、爵士鼓、口琴吹奏等演出，並安排穿插扯鈴與雜技演出，及閱讀主題專區、獨立書店展示、親子闖關活動等，適合攜伴或親子同樂。

基隆市長林右昌表示，基隆夏天的夜晚最迷人，歡迎國人來基隆遊玩、散步，在海洋廣場與親朋好友一起吹海風、聽音樂，這是非常動人美妙的時刻，也是基隆想要帶給大家的生活品味與風情。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法