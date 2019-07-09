老農「力不從心」 筍園每公頃減收7公噸

2019-07-09 16:59

［記者黃淑莉／雲林報導］麻竹筍進入盛產，價格不如預期，筍農沒有豐收笑容，農糧署啟動麻竹筍加工廠每公斤8.5元收購調節機制，更令人不捨是，因筍農年紀大「力不從心」，每公頃筍園較10多年前年產減少7公噸。

6月下旬到10月是麻竹筍產期，農糧署統計，雲林竹筍種植面積約4000多頃，總產量約6萬多公噸，面積及產量都居全國之冠。

家中也種竹筍的古坑鄉長沈勝騰表示，麻竹筍分鮮食筍及加工筍，鮮筍主要是透過共同運銷到各地果菜市場拍賣，加工筍則交給與加工廠合作的集貨場運送，帶殼加工筍產地每公斤收購價約7至7.5元，剝殼加工筍每公斤約13、14元，農業資材成本增加，帶殼筍生產成本每公斤約要9元多，目前的價格根本不符成本，筍農叫苦連天。

雲林縣副縣長謝淑亞與縣府農業處長張鴻猷、農糧署雲林辦事處主任劉信良到古坑產地了解麻竹筍收購問題。

劉信良指出，因應麻竹筍豐產，農糧署啟動加工補助措施，自本月5日至9月30日加工廠以每公斤8.5元向筍農收購帶殼加工筍，農糧署補助集貨場集運加工處理費每公斤1.5元，初期目標為3000公噸，會視實際產量調整收購量。

據農糧署統計，這幾年每公頃筍園收成量約17公噸，14年前每公頃則有24公噸，減產原因主要是筍農年齡老化，「力不從心」，呼籲消費者多吃筍支持台灣老農。

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