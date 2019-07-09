客家獅嘴為何是方型？ 來夏令營就知道！

2019-07-09 16:51

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府文化局今年有2個學童夏令營很客家！特別為客家傳統藝術的客家獅、客家戲曲量身打造夏令研習活動，今天由文化局局長李猶龍開鑼後陸續起跑。今起到12日為止，就在該局實驗劇場舉辦「客家北管八音X客家獅．傳統表演藝術夏令營」，16、17日2天另有「藝童體驗趣～客家戲曲表演體驗營」，希望給玩遍各種夏令營的現代小孩，有不一樣的活動體驗，間接置入行銷客家藝文之美。

李猶龍說，會開辦這2個夏令營，主要還是縣長楊文科肩負有傳承客家文化的使命感，所以他們邀請被文化部文化資產局登錄為無形文化保存團體的「田屋北管八音團」、「新竹縣客家武術舞獅發展協會」、以及「國立臺灣戲曲學院客家戲學系」，共同設計夏令營活動，帶領孩子們接觸客家傳統文化，理解「為何客家獅嘴是方型的？」等客家文化特色，期望透過藝文的體驗，喚起國家幼苗對客家傳統藝術的興趣。

值得一提的是，田屋北管八音團這次帶來全台已停產、高齡50歲的「蝴蝶琴」到場展寶，果然立刻引起小朋友們的好奇，紛紛圍上去看看、摸摸，還有人大膽嘗試彈奏。

團長田文光說，他們的夏令營會帶領學生認識客家北管八音的緣起、各種客家樂器，之後再分吹管、拉絃、彈撥、打擊4個組別做分組教學，最後進行合奏訓練。

客家武術舞獅發展協會教練鄭香浩說，他們的課程設計從介紹客家獅緣起、特色為開端，準備「小型版」的客家獅，透過基本武術課程的學習，讓參與夏令營的學員們馬上就能虎虎生風地舞動起客家獅來。

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