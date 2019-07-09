竹市好香米慶豐收 登上在地產業季刊故事品牌

2019-07-09 14:47

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市好香米慶豐收，成在地產業季刊「IN新竹」產業特輯故事品牌，市長林智堅今天在將軍村圖書館的稻米堆香中，與在地農友大推新竹好香米，更品嚐家政班媽媽手做的好香米飯糰，邀請市民可以一邊吃好香米飯糰，一邊觀看在地產業季刊，了解在地產業特色。

新竹市好香米是由農會與稻米產銷班攜手合作，推出口感獨特、具芋頭香氣、米粒飽滿的小農產品，今年市府更以在地藝文刊物、協助包裝設計行銷推廣，加上好香米產量不多，林智堅也提醒，想吃好香米，要把握產季及限量米，否則要等下一季了，因為是限量米，呼籲市民用行動支持在地生產的好香米。

此外，林智堅也介紹「IN新竹」產業季刊第二期，除介紹竹市和台灣在地稻米與米食的故事，也希望透過產業季刊，喚起大家對竹市好物及產業的記憶，讓更多人知道竹市優質農業、景點及好吃好玩的地方。

農會總幹事鍾祥銘和產銷班長劉世鑑說，種稻是件很辛苦的事，尤其要種出無毒的好香米，需要更多人力時間的投入，看到好香米豐收，就像生出自己的孩子般，很是珍貴，能獲得市民及消費者的喜愛，更讓農友很有成就感。

產發處表示，除歡慶好香米豐收上市，竹市在地產業季刊「IN新竹」第二期也專刊介紹「好香米」的生產過程與由來，也介紹在來米與蓬萊米的故事，其中「新竹米料理職人」介紹豐谷油飯、水哥飯糰與稻實純米等特色米食店家，要讓大家認識在地產業故事。

新竹市農會表示，好香米的品種是益全香米、學名台農71號，因會飄出一股芋香味，因外觀晶瑩透剔透、飽滿Q彈，口感軟黏，咀嚼時又帶著淡淡的芋頭香味，適合做壽司、飯糰、熬粥，即使冷飯也好吃，白飯夾海苔及堅果，就是食物最棒的味道，可電洽：03-538-6143。

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