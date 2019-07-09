醫病》高材生留學成幻聽「應思聰」…前5年是黃金治療期

2019-07-09 13:42

〔記者林惠琴／台北報導〕68歲的瑪麗（化名）是政大畢業高材生，曾在進口業擔任秘書一職，全英文與客戶溝通不是問題，但26歲到德國留學後，開始出現幻聽症狀，忍痛放棄學業回台就醫，確診為思覺失調症，如今經過治療，可將幻聽當成朋友，每天寫書法、讀聖經，並照常從事接待外賓的任務，與一般人並沒有不同。

在電視劇《我們與惡的距離》中，劇中人物應思聰罹患思覺失調症，讓不少民眾認識這類精神疾病，粗估全台近20萬人罹病。台灣精神醫學會秘書長張家銘表示，思覺失調症是腦部疾病，主要是「思考」與「知覺」功能失調，時常會出現幻聽、妄想、社交退縮等症狀。

張家銘指出，思覺失調症如同高血壓、糖尿病，是一種慢性病，穩定治療、規律用藥格外重要，穩定的體內藥效濃度有助於控制病況、維持功能，有利於患者回歸社區，但研究發現，不到6成病人出院後第1個月有回診拿藥，僅4成5持續治療1個月以上，顯示對於正確治療觀念不足。

如同病友丁丁罹病初期不想吃藥、偷偷把藥吐掉，結果1週後馬上復發、惡化，小鬼的聲音繚繞耳邊、朋友的人頭像及其他視幻覺不斷出現，變得眼神渙散、無法集中精神；病友小成在治療初期也曾經自行停藥，復發後導致病症加劇，幻聽、妄想日夜叨擾，更加心生恐懼，所幸2人經過調適，已經學會與疾病共處、按時用藥，目前病況控制穩定。

張家銘強調，思覺失調症病發後的前5年為黃金治療期，若此時可維持穩定治療，能使大腦保持基本的運作與功能，但任意停止治療，復發風險將是穩定治療者的5倍，更恐導致腦部出現不可逆的損傷惡化，無法回復原本的狀態。

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