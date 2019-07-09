公車上下車刷卡屢傳溢扣款 新北接獲27件投訴案

2019-07-09 13:02

〔記者賴筱桐／新北報導〕雙北市公車自7月1日起實施上下車刷卡以來，屢傳溢扣款情形，新北市交通局共接獲27件投訴案，其中8件確認有誤。交通局今天起加強稽查，並針對乘客投訴溢扣款案件進行查證，若業者違規屬實，將依公路法開罰9000元至9萬元。

交通局運輸管理科科長林詩欽表示，7月1日至今計接獲27件溢扣投訴案，有8件確定多扣款，已請客運公司退還溢扣款項，並提供民眾100元現金或禮券補償。市府已要求客運公司加強司機訓練，並更新改善自動分段或提醒分段等設備。

林詩欽說明，針對乘客投訴的溢扣款案件，主因是部分司機操作驗票機分段按鈕不當，導致民眾被多扣15元。由一段票路段駛進緩衝區前，司機要設定驗票機進入下一個區段，出緩衝區後也要再次設定，作為一、二段票區別，如果司機進緩衝區後才設定、或是還沒出緩衝區就提早設定，將導致緩衝區範圍縮小，產生溢扣問題。

交通局長鍾鳴時表示，實際搭乘公車觀察發現，民眾對於公車上下車都要刷卡多表示支持，因為再也不會搞不清楚到底是上車還是下車刷卡，交通局也能收集民眾搭車起訖點資訊，做為後續路線、班次調整的依據及參考。

交通局提醒，若民眾有被溢扣情況，可撥打1999市民專線，留下姓名、電話、卡種卡號、搭車時間、起訖點及公車路線以利查詢。

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