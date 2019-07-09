07/09 各報重點新聞一覽

2019-07-09 06:04

自由時報

長榮求償5.78億 工會：組律師團應戰

長榮空服員罷工將在今晚畫上句點，但勞資火藥味仍濃。長榮航空提告桃園市空服員職業工會違法罷工、求償五．七八億元，強調即便罷工結束「也不撤回」；桃空職工昨則回應將籌組律師團，全面應戰。此外，有疑似工會幹部LINE放話要「電爆」罷工落跑的人，還揚言要對反罷工機師餐點「加料」，長榮認為嚴重影響飛安，除暫停該員飛行職務，並報警處理。

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天天玩手機 國二就視網膜剝離

國中二年級的李同學，小二起就近視，每年增加一百度，現已達六二五度，且近三年每天看手機至少一個半小時，躲在被窩裡也照玩，日前發現看東西模糊，就醫竟確診左眼視網膜剝離、右眼視網膜裂孔，無法參加期末考，所幸經手術治療已獲控制。

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司法院民調 五成六不信任法官

司法改革是全民最關切的議題之一，司法院昨公布最新「司法輿情現況調查」顯示，近四成受訪民眾相信法官會公平公正審理、判決案件；不過，卻有五成六民眾不信任法官，僅兩成七民眾對司法改革成效表示滿意，持負面觀感者仍占多數。

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聯合報

藍綠誰怕誰？韓郭朱：蔡最怕我 蔡笑回：他們怕我

國民黨總統初選民調昨天開跑，面對對手蔡英文總統，新北市前市長朱立倫、鴻海創辦人郭台銘、高雄市長韓國瑜都說「蔡英文最怕我」；蔡英文被問到比較怕國民黨推誰出來，她笑說沒有怕誰，「我倒是覺得他們比較怕我」。

熱島降溫抗空汙 盧秀燕領軍多箭齊發

針對氣候變遷、都市熱島效應與空氣汙染、減廢減碳等環境議題，台中市長盧秀燕昨多箭齊發，提出廿九項行動方針，要求市府各局處分短中長期推動。盧秀燕也再次向中央喊話，既然電力尚有餘裕，應淘汰台中火力電廠老舊機組，並支持減用四成生煤用量。

中國時報

惡法還魂 復辟思想犯

以「國安」為名，民進黨在立法院下個會期將推動在《兩岸人民關係條例》增訂「中共代理人」相關規範，限縮兩岸交流。立院國民黨團昨質疑「中共代理人」定義不清，台灣人民很可能一不小心就觸法。國民黨立委賴士葆指出，民進黨就是要在台灣搞綠色恐怖、麥卡錫主義，跟大陸老死不相往來，讓台灣回到動員戡亂時期。

恐怖!沉迷滑手機 國二生視網膜剝離

青春期是發育長高、轉大人的成長階段，如果一不留神，青春期也是近視度數「暴衝」的黃金期，有位高度近視的國二學生近2年玩手機玩到視網膜剝離、裂孔，差點失明，家長才驚覺陪著小孩戶外活動的重要，才能遠離「惡視力」！

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