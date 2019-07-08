台中交通網APP剩餘停車位老掛零 原來是因為…

2019-07-08 14:44

〔記者歐素美／台中報導〕民眾下載台中市政府「台中交通網」APP，發現要查詢停車場的剩餘車位時，常顯示為O，打電話到1999反映，卻只得到官方回應，從未解決，懷疑APP無人管理；交通局表示，APP皆委託廠商維護管理，停車場部分是依據停管處的資料提供，部分大樓及私人停車場因未有相關設備或未回傳資料，才未能顯示剩餘停車位。

民眾向本報投訴指出，下載官方「台中交通網」APP，可查詢公車動態、公共自行車、即時路況、停車場及計程車、台鐵、高鐵等資訊，十分方便，但原本其中的「停車場」可以查詢各停車場的剩餘車位，方便停車參考，最近點進「停車場」，許多停車場卻只顯示有多少停車位，但剩餘車位都掛零，打電話向1999反映，卻未獲得良好回應，質疑「台中交通網」APP乏人管理，才出現這種情形。

交通局交通規劃科表示，「台中交通網」APP皆委託廠商維護管理，其中，停車場部分是依據停管處的資料庫更新，因部分大樓或私人停車場未有剩餘停車位回傳設施或未回傳相關資料，才造成剩餘停車位一直顯示為「零」。

交通局表示，在APP上針對未回傳剩餘停車位訊息的停車場，會顯示為灰色，停車滿場達90%以上則顯示為紅色，停車50~90%為橘色，50％以下為白色，方便民眾參考。針對民眾反映的問題，明年將就系統界面進行優化，以避免民眾誤解。

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