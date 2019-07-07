海漂相機結奇緣 宜蘭岳明小學生東京演出愛海布袋戲

2019-07-07 22:20

〔駐日特派員林翠儀／東京7日報導〕宜蘭岳明國小18位小學生因為撿到一台海漂相機，而與日本女大生椿原世梨奈結下奇蹟友誼，學生們7日於日本的「七夕」當天與「大姊姊」椿原首次在東京相會，並將神奇海漂相機的故事改編成布袋戲在駐日台灣文化中心上演。椿原表示，布袋戲中觸及的海洋環保問題很發人深省，不過看到自己的相機變成戲偶登台，還是會覺得有點不好意思。

岳明國小學生去年在學校舉行的淨灘活動時撿到一台海漂相機，經過全班開會後決定由老師李公元以臉書協尋失主，沒想到短短兩天內就找到相機主人椿原，在海中漂流933天的奇蹟相機也因此登上了國際新聞。小學生與女大生因為這台相機結緣，至今仍持續交流，椿原上週特地訪台參加18名小學生的畢業典禮。目前就讀上智大學英語系4年級的椿原，計畫明年畢業後到台灣學中文。

椿原表示，雖然語言不通，但小朋友們經常用LINE和她連絡，還會熱心地教她中文，有時只是用視訊揮揮手也很開心，得知全班18位小朋友到東京訪問，所以趁著周日來看他們的表演。

位於蘇澳的岳明國小全校只有7班，18位學童是今年畢業班學生，因為撿到海漂相機而爆紅，老師李公元也趁機推廣海洋環保帶著學生們在台灣各地淨灘，這次是透過募款籌措旅費帶領學生到日本交流。

李公元表示，他們在2日抵日，先到千葉縣的銚子市與成田市與當地國小交流，並且在銚子的犬吠埼進行淨灘活動和觀察，趁機讓學生了解海廢是全球性的問題，即使大家印象中覺得很乾淨的日本，海邊一樣會有垃圾。不過實地參與淨灘的學生林育誠說，日本的海廢似乎比台灣少一點，以同樣的時間在台灣海邊大概可以撿到8大袋垃圾，這次在犬吠埼撿的垃圾只有4袋。

除了環保之外，岳明國小也很積極進行台灣傳統藝能布袋戲的傳承，這次將神奇的海漂相機故事改編為布袋戲碼，操偶和鑼鼓嗩吶伴奏全由小朋友包辦，擬人化的相機在漂流過程中，遇到海中垃圾王和垃圾大總統「垃圾統」，以他的恐怖遭遇凸顯海洋垃圾污染的嚴重性，雖然主題嚴肅，但透過小朋友生動的演出，現場也不時傳出笑聲，上週才在台灣看過同樣劇碼的椿原，今天仍不時拿起手機拍攝，她表示，身為一名潛水客她也希望能找回乾淨的大海，因為丟了相機而有這個契機，看到小朋友們很拚命在做，她也希望能盡一份心力。

今天的神奇海漂相機布袋戲在駐日代表處的安排下於台灣文化中心上演，吸引了近百位親子進場觀賞。去年參與相機失主協尋的駐日代表處，10月在東京舉辦的國慶宴也邀請椿原出席見證台日友誼，駐日副代表張仁久到場致詞肯定小朋友在環保推廣上的貢獻。

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