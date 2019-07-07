台電備轉容量提高 台中市：別只衝高數字不顧減煤重要

2019-07-07 22:32

〔記者蔡淑媛／台中報導〕對於經濟部盤點台灣經濟成長、台商回流等因素，評估台灣供電能力大於需求，備轉容量率今年起將達16%，2025年可達17.2%，但「地方減煤並未納入規劃」，對於日前公佈要求中火減煤至1104萬噸的台中市府因此抨擊「中央不應只想衝備轉容量率！」應正視地方改善空汙所要求減煤努力。

市府表示，台電備轉容量率可衝到16%，相當598萬瓩的發電量，間接證明台中市要求中火減煤至1104萬噸的可行性，減少用煤量相當145萬瓩發電量，僅占4%左右備轉容量率，也與日前台電向媒體所說，將影響9%備轉容量率的說法不符。

環保局強調減煤標準，是根據4年前訂定的生煤管制自治條例，在期限內確實要求台中電廠減煤目標至1104萬噸，加上台電近2年陸續新增6部發電機組，經濟部又提及備轉容量增加的數據，間接證明中火減煤的可行性，也呼籲中央及台電勿一再拿缺電恐嚇市民。

市府也說，今年1月8日台電曾提出未來將擬修備轉容量率由目前10%降至6%，並說明備轉容量至6%也不會缺電，請中央及台電公司不要一再拿缺電恐嚇市民，呼籲中央追求經濟發展、好的投資環境之際，也應重視環境改善，中央的能源政策結果，不應由台中市民犧牲健康來承擔，應儘速通盤檢討與調整。

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