這場野餐報名150元可獲抱枕、野餐墊、大罐醬筍及餐點

2019-07-07 15:35

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林古坑是全國竹筍栽種面積最大的鄉鎮，雲林縣府、水保局南投分局、古坑鄉公所今天在古坑綠色隧道舉辦竹筍節活動，現場有各式竹筍相關農特品展售，其中百人在大草皮上野餐場面壯觀。

古坑竹筍節活動內容有親子帶動跳、農特產品展售、醬筍DIY、竹藝品DIY、藍染DIY及竹筍料理示範秀、野餐音樂會等，雲林縣長張麗善、古坑鄉長沈勝騰與國宴主廚一起示範竹筍料理。

張麗善表示，古坑是最大竹筍產地，現正是竹筍盛產期，吃竹筍正是時候，歡迎大家多吃竹筍，尤其炎炎夏日把竹筍煮熟冰鎮後吃非常消暑。

野餐音樂會也以竹筍為主題，每人收費150元，卻可獲得總價超過150元的贈品，除有5道精緻的竹筍輕食及冷飲，還有當地筍農自製的醬筍一罐、抱枕一個及野餐墊一個，限量100個名額網路開放報名瞬間秒殺。

來自土庫的民眾說，非常物超所值，尤其是竹筍輕食很爽口；另有台中民眾報名參加，全家人悠閒又開心。

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