各地高溫上看34度 中部留意陣雨南部易大雨

2019-07-07 07:28

〔即時新聞／綜合報導〕今（7）日西南風持續影響，中南部降雨機率較高；中部地區為多雲透光有短暫陣雨或雷雨，南部地區仍易有大雨發生，戶外活動請攜帶雨具備用，其他地區大致為多雲的天氣，但午後須留意局部短暫雷陣雨，並注意局部大雨。

溫度方面，各地白天高溫大約32至34度，中午前後天氣較悶熱，外出請注意防曬並多補充水份，而在台東及花東縱谷因西南風過山沉降增溫，有局部焚風發生的機率，請多注意

西南風影響，中部以北、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海地區及馬祖、澎湖易有8至9級強陣風；中南部、恆春半島及澎湖沿海地區有長浪發生的機率，海邊活動及作業船請注意安全。

空氣品質部分，今日西南風偏強，水平擴散條件佳，且台灣各地均有降雨機會，受降雨洗除作用影響，空氣品質普遍較佳，北部空品區位於下風處，局部地區短時間可達普通等級；中部沿海地區在強風吹拂下可能出現地表揚塵現象，影響程度視降雨而有所變化。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭及花東空品區及離島地區以「良好」等級為主。

未來天氣方面，下週一至下週四（8日至11日）均為西南風影響，降雨以中南部為主，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；其中週一較為緩和，中部為短暫陣雨或雷雨，南部則是陣雨或雷雨；週二到週四中南部地區皆有陣雨或雷雨；西南風影響期間，南部地區易有大雨或局部豪雨發生的機率。

下週五、下週六（12日、13日）水氣略為減少，下雨時間也稍微縮短，中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後仍有局部短暫雷陣雨。

14日至16日各地高溫炎熱，中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 34 28 ~ 33 27 ~ 31 27 ~ 33

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