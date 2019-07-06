10歲孝孫顧病嬤不敢睡 感動企業家允資助到大學畢業

2019-07-06 21:46

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市月眉國小4年級學生洪立杰，因父母離異，父親長年在外島服務，他從小與阿嬤相依為命，他獨自照顧72歲患有糖尿病的阿嬤，阿嬤半夜起床跌倒，孝順的洪立杰整晚不敢睡，趴在床鋪旁照顧阿嬤；顯隆機械股份有限公司董事長王文豪看到本報獨家報導洪立杰的孝順故事，主動聯繫學校捐款、提供祖孫晚餐的愛心便當。王文豪日前到學校與洪立杰相見歡，並承諾會資助他到大學畢業，讓擔心孝孫未來的阿嬤，終於放下心中的大石頭。

2015年颱風來襲時，阿嬤身體不適，當時讀幼稚園大班的立杰，機警地跑到500公尺外的阿嬤朋友家按門鈴求救，將阿嬤送醫救治；後來又有一次，阿嬤半夜起床跌倒，孝順的立杰整晚不敢睡，趴在床鋪旁照顧阿嬤。

從此以後，阿嬤沒睡，立杰也不敢睡，每天晚上，立杰會幫阿嬤搥背按摩，半夜裡聽到阿嬤咳嗽不止，他也會驚醒，去倒開水給阿嬤喝，還頻頻詢問阿嬤有何需求，深怕阿嬤有意外。

罹患糖尿病的阿嬤，早晚都需打胰島素，因為阿嬤手無力、視力也變差，立杰早晚幫忙阿嬤打胰島素針，以減輕痛苦；洪立杰說，他要好好讀書，想要長大當醫生，把阿嬤照顧好，不讓最疼愛他的阿嬤受病痛所苦。

王文豪說，他也是成長於貧苦的環境，去年看到自由時報新聞報導洪立杰的故事很感動，他就打電話給學校資助晚餐便當，這次剛好有時間，到學校來看洪立杰，也送來新的烤箱。

王文豪講述他自己的故事給洪立杰聽，自幼家庭清貧，家中6個兄弟姊妹他是長子，父母自高雄上來台北謀生，無奈二戰結束後百業蕭條，只能擺賣蓮藕冰、冬瓜茶維生，雖然夏天生意不錯勉強度日，但到了冬天有時1天只能賣出5杯，母親在寒冬中站到深夜只為了能多賣一杯。

王文豪說，這些貧困的環境並沒有讓王文豪自怨自艾，他初中畢業放棄升學，跑去到風管工廠當學徒，他把賺的錢拿回家補貼家用，讓他的弟弟們可以繼續就學。後來兄弟們一起創業，成立了顯隆機械股份有限公司，才有今天小小的事業。

王文豪鼓勵洪立杰說，努力打拚總會出頭天，只要好好讀書，不用煩惱錢，他會資助立杰現在到大學畢業的學費；王文豪說，只有艱苦人，才知道被錢壓得喘不過氣來的感覺，他近年來成立「新北市私立文豪社會福利基金會」幫助弱勢家庭，哪裡有需要，基金會就會伸出援手。

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