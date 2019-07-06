全國高中儀隊決賽落幕 莊敬高職勇奪冠軍

2019-07-06 19:33

〔記者黃欣柏／台北報導〕國防部今舉辦「第三屆全國高級中等學校儀隊競賽決賽暨國軍社團成果發表」，由來自全台各地的9所高中、職儀隊同場競技，精彩表演吸引許多民眾駐足欣賞，最後比賽由表現搶眼的莊敬高職勇奪冠軍，新興高中與仁德醫專則分別拿下第二、三名。

據悉，今年全國共有41所學校報名參加全國高中儀隊競賽，經過北、中、南3場初賽後，最後由港明高中、新興高中、莊敬高職、台中女中、光華高工、仁德醫專、台南女中、恆春工商及智光商工共9所學校晉級決賽，去年奪冠的北一女中則因出國比賽而未參加。

國防部表示，之所以辦理儀隊競賽，是因為儀隊訓練必須經過重複且辛苦的操練，參與者也必須具備高度的榮譽心、毅力、紀律與團隊合作，才能展現充滿力與美的訓練成果，這與軍人重榮譽、不怕苦、不怕難的精神一致，因此希望透過舉辦儀隊競賽，讓各界彼此交流學習、相互砥礪。

除了高中儀隊競賽，國防部今也特別安排示範樂隊暨三軍儀隊開場，並穿插陸軍十軍團58砲指部和淡江大學熱舞社的聯合表演與花防部原住民舞蹈社團表演；同時還設置「氣球布置社」等攤位，展現國軍多元化風貌。

今日活動中一度出現意外插曲，由於天氣十分炎熱，有2名學生突感身體不適，其中1人送醫，所幸2人休息後均無大礙，國防部長嚴德發也特別致贈小禮物向送醫的女學生致意。

嚴德發在賽後特別致詞強調，現場的隊伍能從初賽脫穎而出，都是經過反覆的操練、嚴格的要求、團隊的合作及各校的支持與鼓勵，這份熱忱就如同軍人「重榮譽、不怕苦、不怕難」精神的體現，因此所有人在他心中「都是第一名」。

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