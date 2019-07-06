尬腦不耍廢！彰縣首屆科技博覽會 38組較勁

2019-07-06 17:12

〔記者張聰秋／彰化報導〕從小駕馭科技！彰化縣國中小學將科技教育列為推廣重點，結合國立彰化師範大學理工學院的教育資源，鼓勵學生做中學、學中做，今天就在彰師大寶山校區舉辦第1屆「科技博覽會暨科技創意實作競賽」，200多名中小學生大展身手，一路從初賽晉級到冠亞軍擂台賽，尬技藝更比思維運算能力和團隊精神，精彩又刺激。

這是彰化縣為了推廣科技教育，提供學校與學生切磋學習成果的交流平台，所舉辦的科技博覽會與競賽，競賽內容有「機電整合」與「智能車」組別，活動首先由平和國小安排科技炫光牆開場，光源變化萬千，讓人大開眼見。

競賽分成12組「機電組合」和56組「智能車」較勁，機電整合競賽考驗選手動手設計的能力，藉由科技工具、材料與資源導入實作，善用運算思維，展現解決問題的實力；智能車競賽則利用彰師大研發的Brain Go模組，從初賽的循跡到決賽的氣球刺破，再再考驗著參賽者的程式撰寫能力與控制技巧。

選手專注競賽，各隊角逐激烈，進入冠亞軍擂台賽更具看頭，縣長王惠美和彰師大學工學院長陳良瑞一旁為選手加油打氣，王惠美下場體驗學生設計的科學成品，她致詞指出，彰化縣要培養科技人才，要讓孩子們在教育上能無縫接軌，彰化縣學子很有福氣，因為彰師大願意把3D列印、智慧化農場等科技教育資源，帶進縣內學校，縣府感謝彰師大當推動教育的領頭羊。

會場上同時有30個各校設計的科技闖關攤位，以及自造教育體驗課程，讓參加者既能觀賽也能欣賞科學教育成果，民眾走進寓教於樂的科學世界，直呼不虛此行。

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