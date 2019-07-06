為綠川槓上中市現任水利局長！前任嘆：改變不易 破壞簡單

2019-07-06 15:46

〔記者黃鐘山／台中報導〕綠川水岸工程聞名海內外，但市府水利局近期卻傳出一連串的綠川負面評論。對此，前局長周廷彰今（6）日因不願看到綠川工程遭積非成是造成誤導，在臉書批評執政者故意錯誤解讀，並強調「改變並不容易，破壞卻很簡單」。

綠川工程曾獲多項國際殊榮，但盧市府水利局疑藉日前綠川礫間淨水場設備故障以及為了節省電費等維護經費，宣示不再抽取地下水，未來也將減少抽取旱溪水源注入綠川，並將移走綠川水岸廊道內的魚群，另也呼籲民眾不要繼續在綠川放養魚類。

周廷彰說，抽取地下水，其實是河道及地下基礎施工所施設的人工擋土柱點井，保留部分作為植栽澆灌及緊急維修所需的備用水源。「就像自來水公司在公園綠地的戰備水井或電力系統的不斷電系統，平常不會使用，只有在緊急特殊的情況下才由委外操作廠商開啟」，故意把緊急備援設施解讀為正常操作與事實不符。

他又說，綠川的污水不會自己變乾淨，過去河川直接加蓋不需要經費，現在透過現地處理淨化。污水接管或礫間處理都需要電力，污水廠處理成本更是礫間處理場的2至3倍。刻意將必要的污水處理成本渲染成抽水的動力成本，是「凸顯對於污水下水道的不瞭解，與環境改善價值觀上的差異」。

至於執政者批礫間淨水場選址不當，周廷彰說，原定設於台中公園槌球場，但發現疑似牛罵頭遺址文物才改到現址。綠川工程在寸土寸金的中區，完全沒徵收任何民間土地，充分利用公有設施多功能的使用，認為選址不當，實在是不了解整體規劃與評估的過程與考慮因素。

周廷彰強調，綠川計畫榮獲國際大獎，讓參與者都非常驕傲，但某些人卻提出一連串不實評論甚至用爆料的方式來批判。「改變並不容易，破壞卻很簡單，不期待在位的人感謝前人的播種與努力，也不需要把前人的心血說的一文不值。」周廷彰也自嘲，本應「不在其位不謀其政」，或默默扮演好「前朝餘孽」的角色，但認為事情還是要說清楚講明白，才不會積非成是造成誤導。

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