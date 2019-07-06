「凶宅」多人搶、6.7折賣出 民俗專家：有因緣才買得到

2019-07-06 14:10

〔記者陳鳳麗／南投報導〕上月在臉書社團PO文出售的凶宅，原價600萬元要賣548萬元，儘管眾多網友喊「毋湯哦！」，但3家委託銷售的房仲公司都有多組人看至並出價，最後以400萬元售出，沒買到的人大呼「好可惜」。民俗專家廖大乙說，有因緣才買得到，搬進去前先跟在此屋意外死亡的人打聲招呼，表示要來當其「厝腳」。

「凶宅凶宅凶宅，因為很重要所以說3次！」上月上旬有房仲人員在地方臉書社團PO文賣凶宅，該棟透天厝地坪58坪，房仲標榜買到就撿到便宜，另也有受屋主委委託出售房子的另一家房仲也PO文賣同一間房子，但打出「事故屋」。

該訊息經本報披露後，不少買家有興趣而分別與3家受託的房仲公司聯絡看屋。據了解，因為買家知道有競爭者，因此雖開價都在300餘萬元，但志在必得者，為了確保能買到，加價加得很快，一下子就加到400萬元，而獲屋主首肯出售，成交價約是原價的6.7折。

另兩家房仲手邊都有客戶要加價，但動作較慢，後來聽說房子賣了都說「好可惜！」

據透露，這位買家不是投資客，可能要自住或出租，且不像出售該房子的第三任屋主是外縣市人士，而是住草屯、南投一帶的南投縣民。表示時代在變化，對「凶宅」不在意的人愈來愈多。

民俗專家廖大乙說，在凶宅死亡的人是另一種「地基主」，所謂「冤有頭債有主」，只要跟這位「地基主」沒有因果關聯，且心存善念，住在裡面是不會有什麼事的。建議搬進去前可以這樣說：「地靈公，地靈婆，我來當你的厝腳，你助我，我也會助你！」

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