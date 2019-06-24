屋主被控賣凶宅涉詐欺 因這理由判無罪

2019-06-24 22:26

［記者鄭淑婷／桃園報導］黃姓男子於2016年間，將住了多年、位於桃園市龜山區千禧新城社區的房屋，以600萬元價格轉賣給陳姓買家，陳男買屋後與社區住戶聊天，才知7年前該屋曾發生高齡房客自焚身亡事件，陳男質疑黃男刻意隱瞞凶宅情事，怒提告詐欺；黃男喊冤：「老先生在屋內自焚，但是在醫院死亡，不認為該屋屬凶宅！」他當初向原屋主買屋時，也沒為此要求減價，原屋主也是勾選非凶宅，桃園地院法官認為，此案應是凶宅定義不明確、凶宅認知常因人而異，難認黃男有故意隱瞞凶宅之嫌，因此判處他無罪。

陳男指控，他於2016年5月間向黃男買屋、6月完成過戶，某天與社區住戶聊天時，才知該屋在2009年間，曾有高齡房客在裡頭自焚身亡，自己花了600萬元買到民間俗稱的「凶宅」，但當初購屋時黃男明知此事卻未在屋況中說明，認為他涉嫌詐欺。

黃男則喊冤：「不認為該屋是凶宅！」他不是原屋主、算是二手買家，買屋時原屋主委託的房仲，曾告知他自焚事件，但他聽說當時老先生事後還可自行走上救護車，同日晚間8點才在醫院宣告不治，並不是當場死在屋內，因此他不覺得該屋屬於凶宅，當初買屋也未要求原屋主降價，且原屋主在屋況中也勾選非凶宅，他住了幾年後賣屋，同樣依此勾選非凶宅。

當初替原屋主賣屋的李姓仲介也證稱，黃男當初聽他轉述曾有老先生自焚時，反應十分平淡、也沒有要求降價，仍依照周邊行情價買屋。

判決指出，此案應是凶宅定義不明確、凶宅認知常因人而異所致，屋主可能誤解契約所述的凶宅範圍，或是認為所謂的凶宅，只限於有人於屋內死亡，而黃男買屋、賣屋時都非以凶宅方式處理，他的說詞應可採信，難認有故意隱瞞凶宅之嫌。

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