難得畫面曝光！台灣藍鵲好聰明 用餐前要先這樣做

2019-07-06 09:20

〔記者陳鳳麗／南投報導〕羽毛鮮艷美麗的台灣藍鵲，南投林管處人員近日在奧萬大觀察到牠覓食過程，意外發現牠很聰明，找到1隻毛毛蟲後沒有馬上張嘴吃掉，而是用尖喙夾著，在地上左搓右揉還要翻面，有如廚師在鍋中烹調食物，而牠如此「厚工」其實是要在地上磨掉毛毛蟲身上的毛，如此吃進口裡比較順口。

南投林管處管轄的奧萬大森林遊樂區的台灣藍鵲數量不少，也不怕人，因此常在遊客漫步的林間穿梭覓食，讓不少遊客可觀賞一場藍鵲用餐秀。

奧萬大工作人員上週在巡視園區時，正好看到一個台灣藍鵲家族在覓食，其中有1隻藍鵲最特別，找到1隻毛毛蟲後，把牠重甩在地，再用尖喙夾住毛毛蟲，彎下身子讓毛毛蟲接觸草地，接著一下搓揉，一下打磨，還會讓毛毛蟲翻面。

這隻台灣藍鵲像個廚藝精湛大廚，經過沾粉、翻、煎等程序，終完成烹調工作，牠再把食物放進口中，一下就用完牠的餐點，轉身離開這塊草地。

拍攝到這個特別過程奧萬大森林遊樂區經理廖慶森表示，台灣藍鵲不急著吃毛毛蟲，左搓右磨再翻面，其實是要磨掉毛毛蟲身上的毛，讓口感順滑一點。目睹牠搓磨毛毛蟲過程後，才發現台灣藍鵲很聰明。

廖慶森也說，台灣藍鵲是雜食性動物，什麼都吃，食植物的果實或根莖、巢中的幼鳥或蛋、昆蟲、蜥蜴、蛇類、蛙類和像老鼠類的小型哺乳類等，奧萬大的櫻花果就曾是牠們一個季節加菜的料理，而拍到吃毛毛蟲的台灣藍鵲前，也拍到另1隻吃掉蟾蜍。

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