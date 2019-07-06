長照站玩抖音 阿公阿嬤樂跳舞

2019-07-06 09:22

〔記者蘇金鳳／台中報導〕年輕人現在流行抖音，老人家也可以一起來抖音，光田綜合醫院龍井長照站，為了讓老人家一同跟年輕人一樣可以玩抖音，特安排2位專業老師來教老人們跳抖音，讓老人家也能跟上流行，延緩老化。

根據推估，108年長照的推估約8萬3千人，其中65歲的失能老人家約4萬6千多人，隨著台灣的老人化日益嚴重，長照的需求人數將會再增加。

光田綜合醫院龍井長照站約服務3、40多位長者，為延緩老化，為老人家設計多元化的課程，靜態的學習成果可以帶回家，但是像運動、韻律等動態的學習成果卻無法帶回家。

光田龍井長照站督導紀珮君表示，因此決定透過影音把長輩動態學習過程錄下來，讓長輩們帶回家觀賞，可增加長輩學習興趣及成就。

長照站特邀請到帶過長輩跳抖音的巫宛宸及廖芳妏兩位老師來教長輩跳抖音，抖音的音樂很快，兩位老師在教完動作後，便把音樂調慢，讓長輩跟上，在製作時再把音樂調正常，老人家回家觀看時，就會看到自己跟年輕人一樣快的動作。

紀珮君說，阿公阿嬤上課只知道會拍影片，但並不知道抖音是什麼東西，有一次她將影片放給長輩看，長輩還說螢幕裡怎麼有人在跳舞，經照服員引導，這才發現跳舞的是自己，非常開心。

81歲的林紀阿嬤則說，小時後務農，喜歡跳舞也沒機會學，到長照站常常可學跳舞，今天則是跳抖音，「金促味」。

光田綜合醫院老年醫學科主任李秉學指出，適度的身體活動對關節僵硬的預防是有幫助的，而音樂，舞蹈可以促進心理健康，增加生活品質。

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