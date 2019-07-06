千年牛樟古木淪落異鄉7年 那瑪夏族人將迎樹靈返鄉

2019-07-06 07:39

〔記者蘇福男／高雄報導〕7年前的一場水患，將高雄那瑪夏山區的一棵傾倒千年古牛樟木沖到河床，引起山老鼠集團覬覦，準備偷偷運下山，結果半路遭警攔截，林務局將牛樟巨木移置屏東雙流森林遊樂區至今，那瑪夏居民認為千年古木是族人的共同資產，不忍任其淪落異鄉，7月8日將舉辦盛大祈福儀式迎接樹靈返鄉。

那瑪夏舊民權國小與樟樹林一帶種有高大樟樹，2012年6月那瑪夏區因暴雨成災，有居民在達卡努瓦部落河床，發現一棵直徑2.8公尺、重約22公噸的牛樟巨木擱淺，當時山老鼠集團計畫偷偷運下山，結果被人報警半途攔截，一度引發地方緊張，後來林務局將牛樟木移置屏東獅子鄉雙流森林遊樂區至今。

那瑪夏區住有布農、拉阿魯哇、卡那卡那富等族原住民，族人認為千年古牛樟木是族人的共同資產，不忍任其淪落異鄉，日前透過原住民族轉型正義委員會和那瑪夏區公所的努力爭取，7月8日將舉辦盛大祈福儀式，迎接牛樟古木回家。

那瑪夏區長白樣．伊斯理鍛說，牛樟返鄉是族人殷切期盼的地方盛事，不僅具有歷史傳承意義，也是推動並落實原住民轉型正義的重要里程碑，十分具有教育意義，已規劃好牛樟安置地，7月8日他將帶領族人前往獅子鄉迎接牛樟，隔日在達卡努瓦部落舉辦「千年牛樟歸回安置祈福儀式」，歡喜迎接牛樟樹靈返鄉，沿路將由警方護送維安及交通管制。

迎接典禮中將由布農族、卡那卡那富族、拉阿魯哇族及排灣族人，分別以部落祈福（布農語tauhumis）、祈福告慰祖靈（卡那卡那富族語mari ie i cakʉsʉ kanuru）、敬神（拉阿魯哇族語sikilaliali piatamu）等傳統祭典儀式，迎接牛樟樹靈的歸回。

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