吉貝再傳婦人撿拾海膽溺水 救起已無生命跡象

2019-07-05 23:42

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖海膽自7月1日開放以來，首日就傳出方姓婦人在白沙後寮海域，因撿拾海膽溺水身亡，今日深夜又傳出吉貝離島婦人撿拾海膽未歸，經友人發現協助救上海堤，但已無生命跡象，緊急後送至赤崁碼頭，再送往三總澎湖分院仍宣告不治。

今年海膽雖然產量倍增，價格卻不降反升，1公斤海膽喊價1700元，較去年1500元增加200元，讓許多人趨之若鶩，連日來海邊採集人潮不斷。但因海膽必須下潛採集，雖然不少人是退潮前往，但仍有其危險性，自7月1日開放採捕以來，已連傳2起溺水意外，令人不勝唏噓！

根據澎湖縣政府消防局調查指出，今日晚間21時14分，謝姓民眾報案，指稱在吉貝村東側漁港，有人因撿拾海膽未歸，經友人發現溺者，協助救上海堤旁。

消防局立即派遣吉貝分隊共1車3人前往救護，當勤務人員到達現場時，溺者已呈現OHCA狀態，救護人員施行CPR，並立即送往吉貝衛生室搶救。

溺水者為現年58歲的陳姓婦人，住白沙鄉吉貝村，晚間22時18分搭船由吉貝後送赤崁碼頭，並由岸邊等候救護車接手，送往三總澎湖分院急救，但仍宣告不治。由於今年海膽季開放採捕後，已陸續傳出2起採集海膽溺水意外，第一起是白沙鄉後寮76歲方姓婦人，今日再傳吉貝陳姓婦人溺水無生命跡象，民眾採集海膽時還是要以安全為第一考量。

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