賴群瘋傳比基尼辣妹洗車 蜜桃臀狂抖電暈一堆網友

2019-07-05 23:23

〔記者許國楨／台中報導〕這樣的洗車方式，應該會讓許多駕駛躍躍欲試！

有網友最近po出一段辣妹洗車影片，只見自助洗車場竟出現一名身材姣好的比基尼正妹賣力洗車，養眼指數瞬間破表，而這段影片也電暈許多人，有網友看了影片紛紛直呼：「想當那輛車」、「有沒有洗乾淨都沒關係啦！」，但也有網友質疑是自助洗車場的宣傳噱頭，引發熱議。

最近在Line的群組中瘋傳一段辣妹洗車的影片，網友上傳該段長約41秒的影片還註記「西屯福科路上的自助洗車，有小姐洗喔！洗一台600元，朋友傳的自己去找」，影片中只見一名身材姣好，身穿比基尼、綁著雙馬尾的辣妹賣力洗車，過程中飽滿的蜜桃臀還不時抖動，火辣養眼指數破表的畫面，電暈一堆網友。

而影片一出也立刻引起網友熱議驚呼：「我突然好想洗車」、「洗車業漲價很合理」、「想當那輛車」，還有人搞笑表示：「我以前都去投幣式洗車，但我想一想，該賺的還是要給人家賺」、「就算要一千二也很公道」、「有沒有洗乾淨都沒關係啦！」。

但據了解，目前台中西屯區福科路上共有3家自助洗車場，記者實地逐家勘查，發現週遭都沒有影片中類似的紅瓦建物背景，但影片中的布條的確是繁體字，應該是在台灣，

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法