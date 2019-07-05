勇警大量輸血仍不治 民眾受感召嘉義捐血量大增5成

2019-07-05 21:12

〔記者林宜樟／嘉義報導〕鐵路警察李承翰遭鄭姓男子刺殺，送醫急救時輸血94袋血液及血小板，共18000c.c，是嘉義基督教醫院今年單一病患輸血量最高，許多警察、民眾受到李承翰事蹟感召前往捐血，今天台南捐血中心嘉義捐血站捐血量比平日增加5成，嘉義捐血站站長林秀真表示，目前雲嘉南地區主要缺O型血，民眾可到嘉義捐血站或嘉義公園前方捐血助人。

李承翰左腹有穿刺傷，傷口深約10公分，造成肝臟、門靜脈、下腔靜脈破裂，門靜脈、下腔靜脈屬較大的靜脈，致大量出血，雖然進行急救，手術後仍有出血、血壓不穩等情況，持續輸血，但流血過多，致供氧不足，造成凝血功能、心肺功能受損及多重器官衰竭而不治。

嘉義基督教醫院證實，李承翰是今年單一病患在手術輸血量最高者，院內平常儲備血液量約有1200袋，為一週安全庫存，血液量足夠，由於李員手術時臨時缺血小板，有跟台南捐血中心調度使用，目前院內血量足夠。

許多人得知李承翰手術時輸血量高達18000c.c，嘉義捐血站也呼籲民眾捐血，今天有不少民眾，警察捐血，捐血量比平日多50%。

嘉義捐血站站長林秀真表示，嘉義地區每日約需要供應500袋醫療用血。目前雲嘉南地區最缺O型血，其餘血型平均只有約4.1天庫存量，距離血庫7天安全庫存量仍需民眾一同努力；呼籲民眾要有定期捐血、穩定血源的觀念，若有突發狀況才能讓病患生命得以延續，嘉義捐血站位於博愛路，全年無休，時間為早上8點到下午5點，嘉義公園捐血車（地點是棒球場B1停車場），捐血作業時間為週三到週日早上9點到下午4點。

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