前健美國手嗆「18秒打趴」館長 網友起底「暗黑史」

2019-07-05 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕今年55歲、健身資歷超過30年前健美國手林志成今向「館長」陳之漢下戰帖，嗆「18秒內絕對把對手打趴」，但他卻又稱「要打不是約這樣」，讓館長不滿地說，「不要找藉口不敢來，以後就他媽閉嘴」。相關話題引發網友熱議，也有網友翻出林志成的暗黑歷史。

綜合媒體報導，曾獲得全國健力10連霸、全國健美16連霸以及「世界終極格鬥王」6連霸的雲林縣褒忠鄉前健美國手林志成表示，因為看到館長常在直播中發表攻擊性的言論，又常常說髒話，所以決定向館長單挑比拳擊，還嗆「18秒內絕對把對手打趴」、「不然我從今以後退出運動界！」

館長晚間7點在臉書接受林志成的挑戰，還說他可以等到6日凌晨2點，但林志成卻在Line訊息表示，「館長在開玩笑，我人在雲林褒忠鄉教學生，要打不是約這樣，要在大眾面前比賽贏了才風光」。館長對此怒嗆，「挑戰的是你，理由一堆也是你，要人多？我開直播隨便也幾萬人，不要找藉口不敢來，以後就他媽閉嘴」。

另外，有網友翻出林志成的「暗黑歷史」，2010年5月，林志成與健美協會理事長林健昌泡茶聊天，林志成因2名年輕男子向林健昌要債，出手搭救，演變成傷害互毆事件。

隔年9月林志成不滿救人被判刑，為抗議司法不公，獨自持雙斧前往博愛特區內的司法院大樓，砍劈司法院金字銜牌十幾斧，隨後主動交出斧頭就逮，並被依「毀損公物罪」移送台北地檢署，事後被依「妨害公務罪」判3個月徒刑。

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