來原鄉慶豐年！三地門各部落收穫節今起接力登場

2019-07-05 19:19

〔記者羅欣貞／屏東報導〕來原鄉感受豐年祭的喜悅吧！2019年屏東縣三地門鄉各部落Masalut收穫節今天（5日）起熱力開跑，首先登場開幕的是Tjavatjavang達來部落，族人以歡喜感恩的心熱烈迎接，明天則是安坡部落、青葉部落開幕。

屏東縣三地門鄉公所表示，收穫祭稱Masalut，每年於7、8月小米收成季節舉行，此時原住民衣飾穿戴的鈴聲、傳統歌聲等繚繞各個部落山間，在外求學或工作的族人也回鄉協助部落收穫慶典工作，鄉轄境內各部落圍繞著節慶熱鬧的氛圍。

三地門鄉從過去至今「收穫祭」為部落年度最盛大且具特色的活動，一方面藉著祭典儀式，族人群體祭拜感謝神靈賜予豐盛一年，也藉著活動將部落特色、人文藝術、農特產品、遊憩據點風貌等對外推展促銷，活絡全鄉整體經濟動脈。

三地門鄉鄉長Cemelesai（車牧勒薩以）表示，該鄉各部落收穫祭於7月份陸續舉行，首先登場的是Tjavatjavang達來部落，達來部落是三地門鄉人口最少、遷村最晚的一個部落。現在位於隘寮溪左岸的舊達來部落，大約在110多年前受到日本警察命令而遷移至該處；新的達來村現址，則是1981年時將原居的60多戶舊達來族人進行再次遷移而形成。新舊部落間以吊橋為主要通道，橫跨北隘寮溪縱谷，走在吊橋上可遠眺南、北大武山挺拔之姿，而橋下清澈見底的溪流更是秀麗動人。

Tjavatjavang達來部落的傳統歌謠頗富盛名，今天（5 日）舉行收穫節開幕典禮，慶典持續到明天（6日），民眾親臨必可大飽耳福，也可體驗排灣族傳統文化如編織花環、部落遷移史之講述、歌謠傳唱，另有部落風味美食饗宴、球類競賽、各項傳統競技活動等。適逢假期，鄉長Cemelesai歡迎來自各地的朋友一同走訪，體驗部落文化、品嘗傳統美食，也可順道至本鄉中山公園假日市集品嚐在地美食，感受排灣族文化的洗禮。

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