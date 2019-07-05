吳宗憲嗆921捐多少？ 館長怒吼：當時我用生命去挖屍體！

2019-07-05 00:32

〔即時新聞／綜合報導〕館長「陳之漢」日前點名包含綜藝天王吳宗憲在內的多位藝人「假愛台」，「賺的是台灣人的錢，再飛去大陸（中國）賺大陸人的錢」。對此，吳宗憲開直播痛罵館長「一張嘴講到天花亂墜」，更要館長不要吹噓做公益，「921你捐多少」？而館長4日晚間在臉書PO文表示，921時他一天只睡4小時，「整天用生命去挖屍體」！

吳宗憲開直播宣傳商品時談到此事，忍不住動怒回擊，「他媽是白癡阿，說我是為人民幣服務」、「一張嘴說得天花亂墜，真的是胡說八道，就是像你們這種咖嘛」。他甚至警告網路上罵他的人，「我現在跟狗仔隊都還有官司，他們賠錢賠到...」最後更嗆館長，「拿公益來比呀，921你捐多少」？

對此，館長在臉書PO文回應指出，吳宗憲問921捐多少？「921一天我只睡4小時，整天挖屍體用生命去挖，我們在隨時會崩塌的危樓下作業，前14天我沒換過內褲沒洗過澡，沒吃飽飯，睡覺也沒超過4小時」。

館長說，救災之後超過90天過著幫災民清理家園，天天睡在騎樓學校走廊，沒有辦法天天洗澡，也沒有辦法天天換衣服，常常三天到四天才洗一次。

館長表示，知道捐錢的重要，所以他常捐錢，「但你要用921問我捐多少？我只能跟你講現場用生命救難的人，絕對不會比捐錢的人付出少，甚至常有性命危險我們也不怕，你做得到嗎？？？？？？？」館長還說，如果不信，他家有很多屍體照，為了怕嚇到人才沒PO，「你要看可以跟我講，我把相片給你看」！

館長文章PO出不到2小時，立刻湧入2000多則留言，超過3萬多按讚。網友紛紛留言打氣「謝謝館長，加油」、「當天9月20號入伍，晚上剛好921，有一半以上的新訓時間都在救災、拆危樓」、「身為南投人謝謝當時幫忙的各位」、「給當年參與921震災救難的所有人拍拍手」、「吳宗憲有問題嗎，嗆人家921捐多少」、「憲哥，你那時後賺多少，我們當兵賺多少，比X小，你有救過災嗎？」、「921館長救災的付出絕對不會比你捐錢來得少」。

事實上，館長曾在臉書與直播中提過，自己在921時是海軍陸戰隊下士班長，50天都在輪班沒休假，挖4小時休息4小時，24小時不斷循環。對於有人說，這是「軍人聽命令，沒什麼了不起」，館長再度發文怒斥，「拿捐錢來壓我，然後酸民說當軍人救災是應該的？你這句話應該的你說給當年所有救災的人聽聽」！

臉書原文

館長曾在臉書講述過去921震災事跡

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