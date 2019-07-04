書法家程明振 桃機展出【龍的傳人】

2019-07-04 21:13

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕書法家程明振推出【龍的傳人】書藝創作展，即日起在桃園機場第1航廈3樓出境大廳北側藝廊開展，將持續至年底，上古國際藝術總監陳虹安形容程明振的書法勢如高山峻偉、大海澎湃，其形如古柏老松般蒼勁，圓融自在又渾然天成。有興趣的旅客可以前往欣賞程明振氣勢萬千的作品。

程明振1947年出生，為宋代大儒二程（程顥、程頤）的後裔，生於書香世家，外曾祖父是民國初年曾經擔任行政院長的書法大家譚延愷，大伯父是台灣近代理學大師程兆雄，母親也是中文老師，從小耳濡目染，受到國學薰陶，累積超過一甲子書法底蘊。

程明振曾經在關務署台北關服務，退休後專注書法創作，這次選擇回到當初工作地點開個人展。他表示，老、中、青輩藝術家，力求傳統筆墨在創作上的突破，他們在山水、花卉、盆景、詩文等題材之間，添加個人繪畫逸趣，展現水墨書畫於現代生活中的懷古之情。

上古國際藝術總監陳虹安表示，書法家程明振從小學習書法，其字注入了對人生的深刻體驗，作品曾獲邀在國宴中展出，作品遍及海內外，中國大陸、美國、日本均見其收藏，拍賣會常見其作品深受藏家喜愛。

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