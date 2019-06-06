桃園機場慶端午 旅客感受濃濃節慶氛圍

2019-06-06 12:38

〔記者姚介修／桃園機場報導〕桃園機場今天舉辦「粽夏慶端陽平安旅遊趣」活動，也是桃園機場端午節暨40周年系列活動起跑，希望藉此也讓旅客感受端午節的氣氛。

馬上就要進入旅遊旺季，桃園國際機場公司在端午節前夕於桃園國際機場第一航廈出境大廳，舉辦「粽夏慶端陽 平安旅遊趣」活動起跑儀式，在會中邀請機場大聯盟夥伴包括內政部移民署國境事務大隊、內政部警政署航空警察局、財政部關務署台北關、行政院農業委員會動植物防疫局新竹分局、衛生福利部疾病管制署等單位共同參與，透過同仁穿著涼夏制服進行走秀展示，並手持宣導牌，如「謹慎回答不玩笑 謊報炸彈送法辦、出國註冊e-Gate 快速通關、違規攜帶肉類入境罰百萬」等，提醒旅客出入境注意事項，應景祝賀旅客端午假期愉快。

桃園機場公司總經理林祥生也向現場所有旅客及值班無法返鄉過節的工作人員致意，現場發送粽子造型香包，希望藉由活動讓國門洋溢台灣最溫暖的人情味，也讓桃園機場在這個特別的日子裡，洋溢著滿滿的感恩、祝福與溫馨。

除此之外，在桃園機場出入境管制區內設有創意拍照區，在手扶梯、走道等處設置「划龍舟趣旅行」拍照活動，有趣的創意吸引過往旅客拍照；另外在出入境大廳，播放桃園機場珍貴歷史影像及照片，展覽主題為「神行者的桃機」，讓旅客回味桃園國際機場40年來的風華洗練。希望藉此讓旅客也可以感受

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