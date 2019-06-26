機場表演花式調酒及咖啡拉花 健行科大學生露一手

2019-06-26 21:28

〔記者姚介修／桃園機場報導〕桃園機場今天26日舉行花式調酒及咖啡拉花表演，並邀請健行科大學生現場獻藝，精湛的花式調酒動作，讓在場觀眾讚嘆，也時時傳來旅客驚嘆聲。

這次表演是由機場誠盟餐飲主辦，由健行科大老師帶領學生現場表演，其中吳章平、何冠廷、游秉痒分別秀出注重姿態的標準調酒及強調技巧的花式調酒，鄒芷瑄、司徒駿賢、游珮晴分別表演咖啡拉花及咖啡立體雕花，剛入境的旅客，以及桃園機場各單位代表都被學生們的演出吸引住目光。

誠盟公司指出，今年持續贊助健行科大舉辦「2019好棒盃餐旅技能全國公開賽」活動，藉由產學交流促進台灣觀光餐飲產業在實務教育上的進步與發展，這次除了邀請在好棒盃比賽表現出色的健行科技大學調酒學生團隊，與傳統咖啡拉花及現今很流行的立體雕花選手獻藝，給予獲獎選手鼓勵及向來自世界各地旅客展現他們努力的成果。

健行科大的吳章平表演單人調酒、何冠廷及游秉庠則挑戰表演雙人調酒，3位學生近年在國內的Super盃、杜康盃、好棒盃，甚至是日本、泰國、印尼及馬來西亞等國際調酒大賽都屢獲佳績， 這些同學藉由課餘時間不斷的練習，今天現場除展現高超技巧外，也分別調製「盛夏」及「性感沙灘」讓旅客解暑。

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