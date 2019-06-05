桃園機場二航廈地下美食街「美味地圖」重新開幕

〔記者姚介修／桃園機場報導〕桃園機場第二航廈地下美食街「美味地圖」今天重新開幕，交通部長林佳龍及桃園市長鄭文燦等人都到機場為美食街背書，義美吉盛總經理詹成吉表示，未來加上4、5樓的規劃，他有信心讓桃園機場二期航廈成為吃喝玩樂的好地方。
桃園機場為強化服務品質，提供旅客及機場工作夥伴更豐富與多樣化的餐飲選項，積極引進各國特色料理及臺灣在地美食，其中機場第二航廈B2地下美食街經過5個月的管線設備更新，及服務空間擴大規劃後，今天正式重新開幕，以全新的風貌帶給旅客更優質的服務。
義美吉盛為了滿足來自世界各地旅客們的味蕾，於第二航廈B2讓國內知名食品廠商進駐地下美食街，這次除了營業面積擴大到2,400平方公尺外，餐飲櫃位也由先前的15個增加至21個，更有有來自新加坡米其林一星的了「凡油雞飯」，義美見學、皇家傳承、六寶雲吞麵、95鐵板雙燒、8號眷村、高川鰻食堂、小南門、老媽拌麵、呷七碗、鬍鬚張及12 MINI等台灣在地美食，另也有富山黑拉麵、牛丁次郎坊等和風美食，還有韓式、泰式料理，及星巴克、麥當勞、COMEBUY及米哥烘培坊等，美食當前讓人食指大動。
桃園機場這次除了現有各區的美食街及多樣餐飲服務外，第二航廈南北兩側擴建區5樓目前也積極規劃主題景觀餐廳，除將有台灣米其林餐廳進駐，未來民眾還能在用餐同時觀賞飛機起降；而桃園機場在美食力大幅提升及各項服務品質不斷精進下，也將成為北台灣民眾在假日休閒娛樂的另一絕佳去處，因為桃園機場好吃又好玩，絕對值得前往逛逛。
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桃園機場第二航廈地下美食街「美味地圖」今天重新開幕，交通部長林佳龍（右）及桃園市長鄭文燦（中）及立委陳素月（左）等人都到機場為美食街背書，希望大家可以到「美味地圖」享用美食。（記者姚介修攝）
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桃園機場第二航廈地下美食街「美味地圖」今天重新開幕，義美吉盛總經理詹成吉（左）特別和桃園市長鄭文燦說明未來二期航站是可以以吃喝玩樂的好地方的概念。（記者姚介修攝）
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桃園機場第二航廈地下美食街「美味地圖」今開幕，交通部林佳龍部長（左4）、桃園市鄭文燦市長（右4）、機場公司董事長王明德（左1）、總經理林祥生（左3）及多位貴賓共襄盛舉。（記者姚介修攝）