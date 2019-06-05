桃園機場二航廈地下美食街「美味地圖」重新開幕

2019-06-05 17:31

〔記者姚介修／桃園機場報導〕桃園機場第二航廈地下美食街「美味地圖」今天重新開幕，交通部長林佳龍及桃園市長鄭文燦等人都到機場為美食街背書，義美吉盛總經理詹成吉表示，未來加上4、5樓的規劃，他有信心讓桃園機場二期航廈成為吃喝玩樂的好地方。

桃園機場為強化服務品質，提供旅客及機場工作夥伴更豐富與多樣化的餐飲選項，積極引進各國特色料理及臺灣在地美食，其中機場第二航廈B2地下美食街經過5個月的管線設備更新，及服務空間擴大規劃後，今天正式重新開幕，以全新的風貌帶給旅客更優質的服務。

義美吉盛為了滿足來自世界各地旅客們的味蕾，於第二航廈B2讓國內知名食品廠商進駐地下美食街，這次除了營業面積擴大到2,400平方公尺外，餐飲櫃位也由先前的15個增加至21個，更有有來自新加坡米其林一星的了「凡油雞飯」，義美見學、皇家傳承、六寶雲吞麵、95鐵板雙燒、8號眷村、高川鰻食堂、小南門、老媽拌麵、呷七碗、鬍鬚張及12 MINI等台灣在地美食，另也有富山黑拉麵、牛丁次郎坊等和風美食，還有韓式、泰式料理，及星巴克、麥當勞、COMEBUY及米哥烘培坊等，美食當前讓人食指大動。

桃園機場這次除了現有各區的美食街及多樣餐飲服務外，第二航廈南北兩側擴建區5樓目前也積極規劃主題景觀餐廳，除將有台灣米其林餐廳進駐，未來民眾還能在用餐同時觀賞飛機起降；而桃園機場在美食力大幅提升及各項服務品質不斷精進下，也將成為北台灣民眾在假日休閒娛樂的另一絕佳去處，因為桃園機場好吃又好玩，絕對值得前往逛逛。

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