獨家》長榮空服員罷工 空姐補習班詢問報考反而大增

2019-07-04 16:01

〔記者蕭玗欣、黃以敬／台北報導〕長榮空服員罷工引發社會爭議，卻反而也引發空姐報考熱潮？長榮航空即將於本週公告展開新空服員招考，長年投入航空人員招訓輔導課程的航發協會執行長廖玲惠指出，長榮空服員此次罷工主要爭取日支費等薪資待遇調升為訴求，反而讓外界更注意到空服員薪資待遇其實比許多行業高出，而且一個月工時只需飛行70小時，引起許多人興趣想求職，因此詢問航空公司招考訊息的人數大增。

每年航空公司招考空服員幾乎都門庭若市，競爭激烈，空服員招考錄取率大多僅約2%至3%。

廖玲惠指出，華航與長榮相繼發生空服員罷工，陸續讓更多航空從業人員的薪資待遇及福利被曝光、討論，尤其這次長榮空服員罷工，主要訴求日支費等薪資待遇的調升，反而讓外界更注意到空服員的薪資待遇，國籍航空月薪可以4至5萬，加上飛行可以有1小時3美元的外站津貼等，飛行後休假，還有員工免費票、家屬優待票等其他福利，相對於社會不景氣之際，比起許多一般行業，其實薪資算是較好。

不少長榮空服員在此次罷工苦喊長榮待遇條件不夠好，但仍不減許多學員想當空服員的熱情。瑞秋空姐教室負責人陳瑞秋表示，對於20、30歲的年輕人來說，一般工作待遇頂多4萬元左右，但空服員是個很好的機會跟跳板，剛進來月薪就可突破5萬元，沒有賺過這個錢的人自然會響往，因為沒有體驗過都不會知道個工作有多麼不容易。

廖玲惠指出，許多人此次才了解，空服員每個月飛行時數僅70小時起跳，而且不像護士等要定期熬大夜班、疾病感染等諸多工作風險，因此不少人反而因此對航空公司工作更感興趣，近期長榮等航空公司要招考，詢問電話就比以前增加。尤其此次長榮要開放男性報考空服員，也不再限制應屆畢業生，一定會吸引更多人報考。

陳瑞秋表示，這次長榮空服員罷工，促成長榮航空宣布今年要招募男性空服員，這一個月來確實湧入不少男性考生來報考。以國籍航空來說，一半以上的考生心中第一志願仍是華航，但也有許多考上空服員的同學是因為家裡支持長榮航空、喜歡長榮航空細緻的服務及公司形象。且長榮在員工機票福利比起華航更吸引人，華航員工票須依年資排上位，長榮員工票升等順位則在金卡之上。

工會或在這行業的人愛形容自己是「血汗」，但廖玲惠指出，上次華航機師罷工，也讓各界注意到機師工作待遇福利超乎外界想像，年薪可以達300萬至500萬以上，其實讓許多行業的人大表現慕。

廖玲惠另指出，這次長榮也要招考地勤改當空服員，地勤基本上主要只要有機上服務訓練100小時，就可以轉任空服員，難度並不高，因此長榮這次要招考地勤轉任空服員應該會吸引不少人，相對除空服員招考，預計也將可有一批地勤職缺可釋出，地勤招考條件更較寬鬆，也會吸引更多人投入。

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