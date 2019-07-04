長榮空服罷工》空服員前進總統府 將折「橫行霸道」螃蟹螯
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長榮罷工會員製作明天苦行到總統府道具螃蟹。（記者塗建榮攝）

長榮罷工會員製作明天苦行到總統府道具螃蟹。（記者塗建榮攝）

2019-07-04 14:52

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃空職工號召30位空服員，將於5日清晨5點40分，從桃園市長榮航空總部前罷工棚出發，走到總統府，空服員們下午忙著用報紙製做大螃蟹，工會幹部說，大螃蟹是象徵「橫行霸道」的長榮航空資方，他們將會在總統府前，折斷大螃蟹的大螯。

幹部們說，除了大螃蟹外，走路前往總統府的罷工空服員們，也會背起寫著「反威權」等字樣的紙板，一行人從南崁走大約30公里抵達總統府後，才會折斷大螃蟹大螯的動作，象徵空服員們打倒「橫行霸道」長榮航空資方的決心。

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  • 罷工空服員們用報紙製做大螃蟹道具。（記者周敏鴻攝）

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