中捷綠線列車營運測試 大新國小被迫「聽音樂」

2019-07-04 13:03

〔記者張菁雅／台中報導〕台中捷運綠線自昨（3）日開始啟動機電系統試營運驗證，模擬實際營運班表，每日上午6時行駛至凌晨12時。南屯區大新國小因鄰近「文心森林公園站」，老師、家長會反映車站3樓月台的離站音樂會「精準」地傳達到學校3樓教室，市議員張耀中今日要求市府調降音量，不要影響學生上課。

張耀中表示，捷運綠線近日進行機電系統試營運驗證，每天上午6時行駛至晚間12時，連續7天不間斷試車，大新國小鄰近「文心森林公園站」，3樓月台的離站音樂，會傳到學校3樓教室。

大新國小家長會長葉俊麟說，捷運通車對台中發展是好事，畢竟市民也等很久了，但是音樂音量一定要降低，不然孩子容易被干擾而分心，間接影響老師的授課品質。

張耀中指出，捷運綠線將在明年通車，尖峰時刻2分鐘1班，離峰約7至8分鐘1班，等於學童平均5分鐘會聽1次列車進離站音樂。捷運施工廠商說目前測試離站音樂的分貝約90分貝，在他反映後，廠商在月台和學校3樓反覆測試，決定先降至76分貝。

張耀中也說，捷運綠線沿線還有四維國小、文華高中，市府捷運工程處、北捷與施工單位應利用暑假時間測試改善完畢，並應符合環保局公告的噪音管制區標準。

對此，捷運工程處長黃國書表示，每個車站都可調整離站音樂音量大小，廠商正逐站測試，因正值暑假期間，測試音量調得比較大聲，正式營運時不會這樣；另外，「文心森林公園站」離站音樂音量已立即調整，而其他鄰近學校的車站，也會與學校溝通，不影響學生上課。

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