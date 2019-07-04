邁入第24年的童玩節週六登場 林姿妙：像毛毛蟲變蝴蝶長大了

2019-07-04 12:54

宜蘭國際童玩藝術節本週六登場，宜蘭縣民明天下午3點起，開放免費入園試玩，體驗設施及水舞、燈光秀；縣長林姿妙今強調，童玩節已從毛毛蟲便蝴蝶，「長大了」，會有更多新穎設施、劇團，讓遊客耳目一新。

邁入第24年的童玩節，是宜蘭夏季旗艦活動，從7月6日起到8月18日，在冬山河親水公園登場。今年以「蛻變」為主題，主視覺為彩色蝴蝶展翅，呼應童玩節意象。

配合蛻變主題，今年也首度推出歡樂遊藝踩街，邀全球最大木偶馬戲團之稱的「木偶診所劇院」，在每天下午3點半、晚間7點舉辦定點踩街。

今上午踩街花車、木偶診所劇院也正式亮相，1:1比例的大象、獅子、長頸鹿等大型木偶，吸睛度百分百。

木偶診所劇院表示，劇團成立31年，主要在傳承馬戲團的歡樂與愛，但與真實的動物馬戲團不同，所有演出都以大型木偶為主，透過演員、木偶的肢體演出，不用真正的動物，就能與觀眾做互動。

「童玩節長大了！」林姿妙說，童玩節發展至今已進入24年，已從毛毛蟲蛻變成蝴蝶，除力邀木偶診所據院來台外，還增加星光場，營造白天、黑夜不同感受，也讓周邊旅宿業、飯店增加產業效益。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法