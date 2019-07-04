媽媽市長快看！一個左轉要等8分鐘 大肚人都怒了...

2019-07-04 07:46

〔記者陳建志／台中報導〕台中市大肚區向上路5段與中蔗路口，因內側車道僅有一個左轉車道，每逢下班尖峰時間，排隊等左轉的車流綿延近1、200公尺，用路人塞在車陣，約要等2到3次的紅綠燈才能左轉，塞車時間將近7、8分鐘，抱怨連連，因路口的中央分隔島寬度達4米多，市議員吳瓊華、自強里長林順安希望市府能打除分隔島，增設一個左轉車道，解決民眾塞車問題。

大肚區自強里長林順安表示，大肚區向上路5段和中蔗路口靠近工業區，每天上下班時間車流多，尤其是下班時間的傍晚5點到7點，從市區返回大肚、龍井的下班車流，常綿延1、200公尺，平均約要塞車7、8分鐘，等待約2到3次的紅綠燈變換才能順利左轉，民眾塞到不耐煩抱怨連連。

林順安表示，因這個路口剛好是轉彎處，綿延的車陣佔據一個車道增加行車風險，因靠近路口的分隔島寬度大，建議可以打除部分的分隔島，增設一個左轉車道，加速抒解左轉車流。

市議員吳瓊華表示，接獲里長陳情到場查看，發現此路口下班時車潮確實很多，因一旁的中央分隔島寬度超過4米，確實有條件打除分隔島增設一個左轉車道，且詢問台電、自來水等管線單位，僅台電在路面下深度約1米2有管線，增設車道僅刨除路面無影響，建議市府交通局能評估增設左轉車道，讓民眾免除塞車之苦。

市府交通局交通工程科王建發股長表示，目前該路口同一時間除內側車道，慢車道也開放左轉，若再增加一個左轉車道，等於同一時間將有3股車流在路口交織，將增加車禍的風險，且銜接的中蔗路僅一個車道，3股車流消化不及容易造成路口塞車，因此將先從調整左轉號誌秒數著手進行改善，近期就會將原本左轉20秒的燈號增加為25秒，再視改善後的車流狀況進行調整。

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