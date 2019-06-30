沒左轉車道！後面汽車一路塞 中和議員盼市府解決
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議員張維倩建議新北交通局評估中山路與中正路上是否能增設左轉車道，解決當地塞車問題。（張維倩服務處提供）

議員張維倩建議新北交通局評估中山路與中正路上是否能增設左轉車道，解決當地塞車問題。（張維倩服務處提供）

2019-06-30 17:50

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市雙和地區經常在尖峰時間塞車，議員張維倩以中和區的中正路、中山路為例，由於該路段車流量大，前方駕駛要左轉時影響後面直行車，變換車道又會影響後方直行車通行，建議市府增設左轉車道，並利用調整雙向號誌的秒差，有效解決塞車問題。

張維倩表示，中正路和中山路是交通要道，不管尖峰、離峰時間車流量大，就算號誌連線內側車道也常常因為前方車輛要左轉，影響到後面直行車輛，而後側直行車輛要轉換車道時，又影響後方來車的通行，造成整條路從頭塞到尾。

她認為，若在部分路段增設左轉車道增加儲車區，並搭配雙向號誌秒差，以少許成本就能化解車流，另外，雙和區有許多2條快車道、1條慢車道的路段，這都適合調整成1條左轉、1條直行、1條直右車道。

對此，交通局交通管制工程科長李友欽表示，增設左轉道的條件是既有道路夠寬，同時也要考量雙向車流，由於中和的道路路寬不夠，僅有些路口端較為寬敞才有足夠空間劃設左轉道，過去曾前往中山路和民有路口會勘，經過評估後都不適合增繪。

他說，目前新北市都有重新檢視壅塞路口增設左轉車道，像是汐止區的新台五路沿線，利用削減中央分隔島才擠出一個車道，針對中永和部分，目前持續會勘哪些路段適合增設左轉道。

  • 張維倩表示，若在部分路段增設左轉車道增加儲車區，並搭配雙向號誌秒差，就能以少許成本就能化解車流。（張維倩服務處提供）

    張維倩表示，若在部分路段增設左轉車道增加儲車區，並搭配雙向號誌秒差，就能以少許成本就能化解車流。（張維倩服務處提供）

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