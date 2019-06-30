沒左轉車道！後面汽車一路塞 中和議員盼市府解決

2019-06-30 17:50

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市雙和地區經常在尖峰時間塞車，議員張維倩以中和區的中正路、中山路為例，由於該路段車流量大，前方駕駛要左轉時影響後面直行車，變換車道又會影響後方直行車通行，建議市府增設左轉車道，並利用調整雙向號誌的秒差，有效解決塞車問題。

張維倩表示，中正路和中山路是交通要道，不管尖峰、離峰時間車流量大，就算號誌連線內側車道也常常因為前方車輛要左轉，影響到後面直行車輛，而後側直行車輛要轉換車道時，又影響後方來車的通行，造成整條路從頭塞到尾。

她認為，若在部分路段增設左轉車道增加儲車區，並搭配雙向號誌秒差，以少許成本就能化解車流，另外，雙和區有許多2條快車道、1條慢車道的路段，這都適合調整成1條左轉、1條直行、1條直右車道。

對此，交通局交通管制工程科長李友欽表示，增設左轉道的條件是既有道路夠寬，同時也要考量雙向車流，由於中和的道路路寬不夠，僅有些路口端較為寬敞才有足夠空間劃設左轉道，過去曾前往中山路和民有路口會勘，經過評估後都不適合增繪。

他說，目前新北市都有重新檢視壅塞路口增設左轉車道，像是汐止區的新台五路沿線，利用削減中央分隔島才擠出一個車道，針對中永和部分，目前持續會勘哪些路段適合增設左轉道。

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